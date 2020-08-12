Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Спиране на топлата вода в ж.к."Младост"

12 август 2020 17:26, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 23 минути, брой четения: 5
spirane

Уведомяваме нашите клиенти, живущи в ж.к."Младост", че поради отстраняване на авария, топлоподаването ще бъде спряно до 18:00ч. на 13.08.2020г.

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство

« предишна


 