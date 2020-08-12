Спиране на топлата вода в ж.к."Младост"

Топлофикация-Сливен преди 23 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 5

Уведомяваме нашите клиенти, живущи в ж.к."Младост", че поради отстраняване на авария, топлоподаването ще бъде спряно до 18:00ч. на 13.08.2020г.

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство