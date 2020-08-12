Нарушено водоподаване на с.Гергевец с.Крушаре и с. Самуилово

ВиК-Сливен преди 26 минути, брой четения: 4 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 4

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради прекъсване на електрозахранването на Помпена станция Гергевец на 12.08.2020г ще бъде нарушено водоподаването на селата Гергевец .Крушаре . Самуилово. до отстраняване на повредата.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.