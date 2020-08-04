Прекъсване водоподаването на част от кв."Българка"

ВиК-Сливен преди 36 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 24

Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 04.08.2020г./вторник/ при възникване на авария и до нейното отстраняване е прекъснато водоподаването на част от кв."Българка" в района от блок 1 до блок 16.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.