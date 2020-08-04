Прекъсване на водоподаването в с. Крушаре

ВиК-Сливен преди 28 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 16

Днес 04.08.2020.г /Вторник/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в с.Крушаре до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.