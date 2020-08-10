Прекъсване водоподаването на кв.„ Речица„

ВиК-Сливен преди 12 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 6

Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 10.08.2020г.(понеделник) до 13:00ч. е прекъснато водоподаването на кв."Речица".

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.