Прекъснато водоподаване на с.Гергевец с.Крушаре и с. Самуилово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 16 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 16

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради авария на магистрален водопровод днес 16.08.2020г от 16.00 до отстраняване на аварията е прекъснато водоподаването на селата Гергевец .Крушаре . Самуилово.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.