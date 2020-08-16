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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъснато водоподаване на с.Гергевец с.Крушаре и с. Самуилово

16 август 2020 16:16, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 16

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради авария на магистрален водопровод днес 16.08.2020г от 16.00 до отстраняване на аварията е прекъснато водоподаването на селата Гергевец .Крушаре . Самуилово.

 

 

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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