Възможно замътване на водата в гр.Твърдица

ВиК-Сливен преди 25 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 16

Днес 17.08 /понеделник/ поради авария на ПС-Твърдица е възможно замътване на водата до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.