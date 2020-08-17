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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Възможно замътване на водата в гр.Твърдица

17 август 2020 11:45, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 25 минути, брой четения: 16

Днес 17.08 /понеделник/ поради авария на ПС-Твърдица е възможно замътване на водата до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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