Прекъсване на водоподаването в с.Ковачите

ВиК-Сливен преди 17 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 14

Днес 17.08 /понеделник/ поради авария е прекъснато водоподаването в с.Ковачите до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.