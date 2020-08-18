Прекъсване на водоподаването в гр. Нова Загора

ВиК-Сливен преди 49 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 21

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 18. 08. 2020 г. (вторник) от 09.00 ч, до 11.00 ч, поради авария ще бъде прекъснато водоподаването на гр. Нова Загора .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.