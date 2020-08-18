Прекъсване на водоподаването в с. Крушаре, с. Желю войвода,с Драгоданово и с. Скобелево

ВиК-Сливен преди 43 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 21

Днес 18.08 /вторник/ поради авария е прекъснато водоподаването в с. Крушаре, с. Желю войвода,с Драгоданово и с. Скобелево до 16.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.