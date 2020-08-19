Прекъсване на водоподаване в с.Горно Александрово

ВиК-Сливен преди 23 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 19

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 19.08.2020 г. /Сряда/ от 10:00ч. до 18:30ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването на с. Горно Александрово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.