Прекъсване водоподаването на кв.„ Речица„

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 08.08.2020г.(Събота) от 13.45ч. до 17:30ч. е прекъснато водоподаването на кв."Речица".

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.