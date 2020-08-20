Прекъсване на водоподаването в с.Ковачите с.Злати войвода с.Младово.

ВиК-Сливен преди 45 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 17

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 20.08.2020 г. /Четвъртък/ поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването до 16.30 часа. на с. Ковачите с.Злати войвода с. Младово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.