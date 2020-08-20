Прекъсване на водоподаване в с.Горно Александрово и „Петолъчката„

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 20.08.2020 г. /Четвъртък/ от до 13:30ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването на с. Горно Александрово и пътен възел „Петолъчката„

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.