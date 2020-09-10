Откриване на учебната 2020/2021 г.

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 5 дни, брой четения: 208 Излъчване:преди 5 дни, брой четения: 208

В ОУ „Елисавета Багряна“ е направена организация за безопасно започване на учебната година.

На 15 септември учениците ще бъдат посрещани в класните стаи по различно време, за да няма струпване на деца пред входа на учебното заведение.

Графикът е следният:

първи клас – 9:00 часа

втори, трети и четвърти клас – 09:45 часа

пети, шести и седми клас – 10:00 часа