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Откриване на учебната 2020/2021 г.

10 септември 2020 18:06, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 5 дни, брой четения: 208
Хайде на училище!

В ОУ „Елисавета Багряна“ е направена организация за безопасно започване на учебната година.

На 15 септември учениците ще бъдат посрещани в класните стаи по различно време, за да няма струпване на деца пред входа на учебното заведение.

Графикът е следният:

първи клас – 9:00 часа

втори, трети и четвърти клас – 09:45 часа

пети, шести и седми клас – 10:00 часа

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