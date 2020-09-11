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Сливенският симфоничен оркестър кани почитателите на класическата музика на концерт на 17 септември

11 септември 2020 09:17, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 34 минути, брой четения: 29
Koncert

След лятна пауза Сливенският симфоничен оркестър се завръща на музикалната сцена с концерт на 17 септември, четвъртък. Той е озаглавен „Есенни нюанси“ и ще се състои пред зала „Сливен“ от 18.30 часа.

Под диригентството на маестро Димитър Караминков ще бъдат представени произведения от Моцарт, Брамс, Дворжак, Григ, Динику, Владигеров, Сарасате, Масне, Монти, Гардел, Пиацола, и Ж. Родриго.

Гост-солисти на вечерта ще бъдат Красимира Султанова - цигулка и Стоян Караиванов – акордеон.

Входът е свободен.

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