54-годишен мъж е в тежко състояние след катастрофа

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 20 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 13

54-годишен мъж е настанен в Отделението по реанимация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен след като е пострадал тежко при катастрофа. Той има съчетана травма на гърди, корем и счупване на таза. Към момента има опасност за живота му.

Също в реанимация е приет мъж, пострадал при друг пътен инцидент. Той има субдурален хематом и счупване на тазобедрена става. Направена му е черепно-мозъчна операция и тази сутрин е стабилно състояние.

През последното денонощие през Спешното отделение са преминали 50 човека. В болницата са приети 29 от тях. Извършени са 15 операции и 5 раждания.