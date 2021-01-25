Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването на гр. Нова Загора

25 януари 2021 10:16, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 13

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че на 25.01.2021г. (Понеделник) до 12:30ч. поради извършване на авариен ремонт на главен водопровод ще бъде прекъснато водоподаването на целия град Нова Загора с изключение на ж.к. "Загоре"

 

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

 

 

« предишнаследваща »


 