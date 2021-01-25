Прекъсване на водоподаването на гр. Нова Загора

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 13 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 13

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че на 25.01.2021г. (Понеделник) до 12:30ч. поради извършване на авариен ремонт на главен водопровод ще бъде прекъснато водоподаването на целия град Нова Загора с изключение на ж.к. "Загоре"

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.