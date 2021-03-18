Прекъсване на водоподаване на кв. Речица

ВиК-Сливен преди 8 минути, брой четения: 3 Излъчване:преди 8 минути, брой четения: 3

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 18.03.2021г. до 12:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв. Речица.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.