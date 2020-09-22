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НЕУЧЕБЕН ДЕН ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 9, 10, 11 и 12 клас

22 септември 2020 21:42, Ефросина Кисьова (ПГПЗЕ "Захарий Стоянов")
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 3 часа, брой четения: 178

СЪОБЩЕНИЕ

Поради установен случай на ученик с Ковид 19, утре 23.09.2020г /сряда/ ще бъде неучебен ден за учениците от 9, 10, 11 и 12 клас. Ще се извършва дезинфекция на сградата. На 24.09 / четвъртък/ учебните занятия ще бъдат възобновени.

За учениците от 8 клас денят ще е учебен.

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