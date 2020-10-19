Прекъсване водоподаването на с.Самуилово, с.Гергевец и с. Крушаре

ВиК-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 43 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 43

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради проблем с ел.захранването на извод Чинтулово на 19.10.2020г. /Понеделник/ до отстраняването на аварията е прекъснато водоподаването на с.Гергевец, с. Самуилово и с. Крушаре

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.