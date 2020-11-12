Прекъсване водоподаването на Вилна зона местност"Селището"

ВиК-Сливен преди 7 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 7 минути, брой четения: 5

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 12.11.2020г.(четвъртък) до 12:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на вилна зона "Селището"

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.