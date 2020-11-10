Прекъсване водоповаването в района на ул.Балатон и ул. Ропотамо

ВиК-Сливен преди 10 минути, брой четения: 3 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 3

Днес 10.11.2020г. /вторник/ поради авария е прекъснато водоподаването в района на ул .Балатон и ул. Ропотамо от 12.30 ч. до 16.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.