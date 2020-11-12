Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Продължава онлайн обсъждането на Плана за интегрирано развитие на Сливен през следващите 7 години

12 ноември 2020 10:17, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 5 минути, брой четения: 5
Община Сливен

Продължава онлайн общественото обсъждане на План за интегрирано развитие на община Сливен (ПИРО-Сливен) 2021-2027. Днес от 11 часа ще се проведе третата сесия.

Присъединяването става чрез Google Meet на линк:

meet.google.com/zwt-zdmk-pbv

За всички, които не могат да участват в онлайн обсъждането, могат да разгледат документите и презентациите на ПИРО-Сливен в сайта на Община Сливен в секция Общинско развитие/Проекти и програми. Независимо какво устройство ще използвате, е необходимо да отворите приложението за срещата в Google Chrome, за да можете да се включите. Очакваме вашето участие, предложения и препоръки.

« предишна


 