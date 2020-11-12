Продължава онлайн обсъждането на Плана за интегрирано развитие на Сливен през следващите 7 години

Община Сливен преди 5 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 5 минути, брой четения: 5

Продължава онлайн общественото обсъждане на План за интегрирано развитие на община Сливен (ПИРО-Сливен) 2021-2027. Днес от 11 часа ще се проведе третата сесия.

Присъединяването става чрез Google Meet на линк:

meet.google.com/zwt-zdmk-pbv

За всички, които не могат да участват в онлайн обсъждането, могат да разгледат документите и презентациите на ПИРО-Сливен в сайта на Община Сливен в секция Общинско развитие/Проекти и програми. Независимо какво устройство ще използвате, е необходимо да отворите приложението за срещата в Google Chrome, за да можете да се включите. Очакваме вашето участие, предложения и препоръки.