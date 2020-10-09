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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Болницата търси да назначи шофьор в сектор "автотранспорт"

09 октомври 2020 09:12, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 час, брой четения: 88

МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен търси да назначи шофьор в сектор "автотранспорт". Подаване на документи - в деловодството на болницата. Повече информация - на телефон 044/611728.

Минималните изисквания за длъжността можете да видите в прикачения файл:

Файлове

минимални изисквания за длъжността [116KB]

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