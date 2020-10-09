Болницата търси да назначи шофьор в сектор "автотранспорт"

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 час, брой четения: 88 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 88

МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен търси да назначи шофьор в сектор "автотранспорт". Подаване на документи - в деловодството на болницата. Повече информация - на телефон 044/611728.

Минималните изисквания за длъжността можете да видите в прикачения файл:

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