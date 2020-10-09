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Сребро на VIII математически турнир "Проф. д-р "Д. Табаков"

09 октомври 2020 11:59, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди 11 часа, брой четения: 290
Стефания Андонова

На провелия се през месец февруари VIII математически турнир "Проф. д-р "Д. Табаков", Стефания Андонова, даровит математик от V клас на ОУ "Панайот Хитов", за пореден път се представи отлично- завоюва второто място. Медалът и грамотата и бяха връчени от директора на училището Красимира Ганева.

Пожелаваме на Стефи още много успехи и да продължава да покорява математическите върхове!

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Стефания АндоноваСтефания Андонова
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