Сребро на VIII математически турнир "Проф. д-р "Д. Табаков"

ОУ "П. Хитов" (VII) преди 11 часа, брой четения: 290 Излъчване:преди 11 часа, брой четения: 290

На провелия се през месец февруари VIII математически турнир "Проф. д-р "Д. Табаков", Стефания Андонова, даровит математик от V клас на ОУ "Панайот Хитов", за пореден път се представи отлично- завоюва второто място. Медалът и грамотата и бяха връчени от директора на училището Красимира Ганева.

Пожелаваме на Стефи още много успехи и да продължава да покорява математическите върхове!

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