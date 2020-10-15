Конкурс за старши сестри на няколко отделения в МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 час, брой четения: 20 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 20

МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен обявява конкурс за старши сестри на няколко отделения в болницата. Подробности за отделенията, подаването на документи и изискванията за конкурса - прочетете в прикачения файл:

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