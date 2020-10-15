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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Конкурс за старши сестри на няколко отделения в МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен

15 октомври 2020 12:02, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 час, брой четения: 20
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МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен обявява конкурс за старши сестри на няколко отделения в болницата. Подробности за отделенията, подаването на документи и изискванията за конкурса - прочетете в прикачения файл:

Файлове

конкурс за старси сестри на отделения [1.84MB]

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