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Сливен. Новини от източника. Последни новини

МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен обявява конкурс за началници на отделения.

04 януари 2022 13:47, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 час, брой четения: 56
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МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен обявява конкурс за началници на отделения. Подробности можете да прочетете в прикачения файл:

Файлове

обява началници на отделения [391KB]

Microsoft Word Document

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