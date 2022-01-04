МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен обявява конкурс за началници на отделения.

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 час, брой четения: 56 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 56

МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен обявява конкурс за началници на отделения. Подробности можете да прочетете в прикачения файл:

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