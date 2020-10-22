Прекъсване водоподаването на кв."Ново село"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 50 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 50

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 22.10.2020 (четвъртък) от 08.30ч. до 16.00ч.

ще бъде прекъснато водоподаването на кв."Ново село ".

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.