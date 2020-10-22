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Добра инициатива

22 октомври 2020 19:23, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 15 минути, брой четения: 8
Добра инициатива

По повод празника на града, ученици от целодневна организация на учебния ден (ЦОУД) от 2. клас и техните учители стартираха инициативата "Добрият пример" и почистиха двора на ОУ "Елисавета Багряна". Те вярват, че това е един добър пример и се надяват останалите ученици да го последват.

"Нека бъдем заедно в една по-чиста и приятна училищна среда! Пазете чистота!", апелираха второкласниците.

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