Прекъсване на водоподаването в с.Крушаре ,с.Самуилово, с. Скобелево и с.Стара река

ВиК-Сливен преди 4 часа, брой четения: 47 Излъчване:преди 4 часа, брой четения: 47

Днес 21.10 /сряда/ поради аварии ще бъде прекъснато водоподаването в с.Крушаре ,с.Самуилово, с. Скобелево и с.Стара река от 9.30ч. до 15.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.