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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването в с.Крушаре ,с.Самуилово, с. Скобелево и с.Стара река

21 октомври 2020 08:38, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 4 часа, брой четения: 47

Днес 21.10 /сряда/ поради аварии ще бъде прекъснато водоподаването в с.Крушаре ,с.Самуилово, с. Скобелево и с.Стара река от 9.30ч. до 15.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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