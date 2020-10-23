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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Спиране на топлоподаването

23 октомври 2020 09:08, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28
spirane

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Във връзка с осъществяване на настройки на топлопреносната мрежа за предстоящия отоплителен сезон, Ви уведомяваме, че на 23.10.2020 г., за времето от 10.00 часа до 18.00 часа ще бъде прекратено топлоподаването, като след 18.00 часа ще започне поетапно възстановяване за целия град.

 

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