Спиране на топлоподаването

Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Във връзка с осъществяване на настройки на топлопреносната мрежа за предстоящия отоплителен сезон, Ви уведомяваме, че на 23.10.2020 г., за времето от 10.00 часа до 18.00 часа ще бъде прекратено топлоподаването, като след 18.00 часа ще започне поетапно възстановяване за целия град.