Прекъсване на водоподаването в района бул. Бургаско шосе

ВиК-Сливен преди 32 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 7

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 23.10.2020г.(Петък) до 13:00ч. е прекъснато водоподаването в района на бул. "Бургаско шосе" - вилна зона "Рамануша", магазин "Мерканто", магазин "Стройко" и др.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.