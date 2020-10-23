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Правила за работа в условията на КОВИД-19

23 октомври 2020 10:01, Людмила Калъпчиева
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 31 минути, брой четения: 25

Файлове

Правила за организиране и провеждане на образователен процес и работа в условията на КОВИД-19 [250KB]

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Правила за преминаване от присъствено към електронно обучение. [207KB]

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