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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаването в с.Чинтулово и с. Малко Чочовен

23 октомври 2020 08:26, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че на 23.10.2020г. /Петък/ поради извършване на авариен ремонт на ПС Чинтулово е възможно нарушено водоподаване на с.Чинтулово и с. Малко Чочовен.

 

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

 

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