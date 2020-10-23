Нарушено водоподаването в с.Чинтулово и с. Малко Чочовен

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че на 23.10.2020г. /Петък/ поради извършване на авариен ремонт на ПС Чинтулово е възможно нарушено водоподаване на с.Чинтулово и с. Малко Чочовен.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.