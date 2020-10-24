Прекъсване на водоподаването в с.Дядово и с.Радево, район Нова Загора

ВиК-Сливен преди 46 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 46 минути, брой четения: 11

Днес 24.10 /събота/ поради авария на главен водопровод ще бъде прекъснато водоподаването в с.Дядово и с.Радево до 15.30ч.на 26.10 /понеделник/ ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.