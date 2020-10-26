Прекъсване водоподаването на с.Младово ,с.Силиминиво и с.Горно Александрово

ВиК-Сливен преди 24 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 14

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на аварийни ремонти на 26.10.2020г.(понеделник) от 09:00ч. до 16:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Младово, с.Силиминово, с.Горно Александрово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.