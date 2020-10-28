Прекъсване на водоподаването в с. Селиминово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

Днес 28.10 /сряда/ поради авария е прекъснато водоподаването в с.Селиминово до 16.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.