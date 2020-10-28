Прекъсване на водоподаването в с. Панаретово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 31 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 31

Днес 28.10 /сряда/ поради авария е прекъснато водоподаването в с.Панаретово до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.