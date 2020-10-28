Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
СЪОБЩЕНИЕ
1. Съгласно заповед на Министъра на здравеопазването от утре 29.10.2020 г /четвъртък/ до 12.11.2020г /четвъртък/ вкл., се преустановяват присъствените учебни занятия на учениците от гимназиален етап. Преминаваме в дистанционно обучение чрез платформата Тиймс.
При проблем с Тиймс, молим да се свържете с РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – г-н Николай Димитров – със съобщение в Школо.
2. Провеждането на дистанционното обучение ще се осъществява съобразно седмичното разписание.
3. В електронният дневник ще бъдат отбелязвани отсъствията и оценките за всеки учебен час.
4. От 03.11.2020г /вторник/ смените се променят както следва:
1 смяна – 10, 11 клас
2 смяна – 9, 12 клас
Утре /четвъртък/ все още смените се запазват.
5. Есенна ваканция – от 30.10.2020г до 02.11.2020г вкл.