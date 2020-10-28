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СЪОБЩЕНИЕ

28 октомври 2020 11:42, Ефросина Кисьова (ПГПЗЕ "Захарий Стоянов")
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 74

1. Съгласно заповед на Министъра на здравеопазването от утре 29.10.2020 г /четвъртък/ до 12.11.2020г /четвъртък/ вкл., се преустановяват присъствените учебни занятия на учениците от гимназиален етап. Преминаваме в дистанционно обучение чрез платформата Тиймс.

При проблем с Тиймс, молим да се свържете с РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – г-н Николай Димитров – със съобщение в Школо.

2. Провеждането на дистанционното обучение ще се осъществява съобразно седмичното разписание.

3. В електронният дневник ще бъдат отбелязвани отсъствията и оценките за всеки учебен час.

4. От 03.11.2020г /вторник/ смените се променят както следва:

1 смяна – 10, 11 клас

2 смяна – 9, 12 клас

Утре /четвъртък/ все още смените се запазват.

5. Есенна ваканция – от 30.10.2020г до 02.11.2020г вкл.

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