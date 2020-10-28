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ИКТ в ПГ по механотехника

28 октомври 2020 15:57, Костадинка Георгиева (ПГ по Механотехника)
Излъчване: ПГ по Механотехника преди 23 минути, брой четения: 8

Прилагане на ИКТ в учебния процес

 

https://youtu.be/Qs5VOLyA5pc

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