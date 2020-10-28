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Дейност на ученици от клуб "Мего"

28 октомври 2020 19:27, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 19
Клуб "Мего"

По повод празника на Сливен - Димитровден ученици от клуб "Мего" при ОУ "Елисавета Багряна" положиха цветя пред паметника на Хаджи Димитър. Главната цел на клуб ,,МЕГО“ е изграждане и утвърждаване на всеки ученик като свободна личност, която познава и отстоява правата на човека, спазва традициите и обичаите, има осъзнати отношения с околните и мотивация за позитивна промяна.

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