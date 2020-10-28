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"Вълшебствата на Есента"

28 октомври 2020 19:35, Ирена Митева (Детска градина "Детски рай")
Излъчване: ДГ "Детски рай" преди около 1 час, брой четения: 46
"Вълшебствата на Есента"

Във всеки сезон има очарование, но Есента омагьосва с особено обаяние на пъстри цветове, причудливи форми, завладяващи багри и нереални трансформации.

Нейното чародейство е съпоставимо с магичните творения на децата от детска градина "Детски рай 2", които претвориха даровете на Есента в приказни вълшебства.

Родители и деца се насладиха на изложението "Вълшебствата на Есента", като се спазваха необходимите изисквания, съобразно разпоредби на МЗ И РЗИ в условията на COVID-19!

 

Снимки

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