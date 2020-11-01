Прекъсване на водоподаването в района на ул. Иречек

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 23 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 23

Днес 01.11 /неделя/ поради авария е прекъснато водоподаването в района на ул. Иречек до 20.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.