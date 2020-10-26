Възможно нарушаване водоподаването на гр.Твърдица от 26.10.2020г.(понеделник) до 29.10.2020г.(четвъртък)

ВиК-Сливен преди 49 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 17

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради авария на напорен водопровод от 26.10.2020г. (понеделник) до 29.10.2020г.(четвъртък) е възможно нарушаване водоподаването на гр.Твърдица.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.