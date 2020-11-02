Прекъсване водоподаването на с.Самуилово, с.Тополчане и с. Ковачите

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 19 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 19

Днес 02.11 /понеделник/ поради аварии ще бъде прекъснато водоподаването в с.Самуилово, с.Тополчане и с. Ковачите от 9.30ч. до 15.

00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.