Прекъсване водоповаването в района на ул.Баба Тонка

ВиК-Сливен преди 12 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 6

Днес 02.11 /понеделник/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул.Баба Тонка от 10.00ч. до 11.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.