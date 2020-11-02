Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоповаването в района на ул.Баба Тонка

02 ноември 2020 10:05, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 12 минути, брой четения: 6

Днес 02.11 /понеделник/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул.Баба Тонка от 10.00ч. до 11.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

« предишна


 