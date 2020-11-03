Прекъсване водоподаването на с.Горно Александрово и с.Самуилово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 16 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 16

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на аварийни ремонти на 03.11.2020г.(вторник) от 09:00ч. до 16:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Горно Александрово и с.Самуилово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.