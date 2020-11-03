Прекъсване водоподаването на част от кв."Даме Груев"

ВиК-Сливен преди 31 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 12

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 03.11.2020г.(вторник) от 09.00ч. до 13.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв."Даме Гвуев" в района на бул."Хаджи Димитър", бул."Илинденско въстание" и ул."Дели Ради".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.