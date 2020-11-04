43-годишна жена е с много тежка лицева травма от катастрофа

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 28 минути, брой четения: 59 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 59

43-годишна жена от Хасково е получила тежки наранявания при катастрофа, станала на 2 ноември. Тя е настанена в Отделението по реанимация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен с много тежка лицева травма и травма на главата. Засега състоянието й е стабилно.

През последното денонощие спешна помощ в болницата са потърсили 49 души, хоспитализирани са 24 от тях. Извършени са 8 операции и 8 раждания.