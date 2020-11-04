Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

43-годишна жена е с много тежка лицева травма от катастрофа

04 ноември 2020 09:20, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 28 минути, брой четения: 59
---

43-годишна жена от Хасково е получила тежки наранявания при катастрофа, станала на 2 ноември. Тя е настанена в Отделението по реанимация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен с много тежка лицева травма и травма на главата. Засега състоянието й е стабилно.

През последното денонощие спешна помощ в болницата са потърсили 49 души, хоспитализирани са 24 от тях. Извършени са 8 операции и 8 раждания.

« предишнаследваща »


 